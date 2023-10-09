Миссия ООН прибыла в Карабах

Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС

Миссия Организации Объединенных Наций прибыла в Карабах, сообщает азербайджанское госагентство APA. Представители ООН хотят ознакомиться с ситуацией в регионе и оценить гуманитарные потребности жителей.

Отмечается, что представители ООН уже прошли через Агдам и двинулись в направлении Аскеран — Ханкенди.

1 октября сообщалось о прибытии первой миссии ООН в Карабах. Делегация проехала через Агдам и продолжила путь в направлении Аскеран — Ханкенди. Это было первое прибытие миссии ООН в регион за последние 30 лет. Как уточнял пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, представители организации ознакомились с процессом разоружения незаконных формирований. Группа экспертов получила все необходимые разрешения для нахождения на территории региона.

29 сентября правительство Армении обратилось в суд ООН с иском против Азербайджана по делу о расовой дискриминации. Ереван попросил принять меры в связи с ситуацией в Карабахе. МИД Азербайджана назвал необоснованными и абсурдными обвинения со стороны Армении. В ведомстве отметили, что претензии Еревана направлены на разжигание расовой ненависти к азербайджанцам.