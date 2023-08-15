Миссия ЕС запуталась в заявлениях по обстрелам на границе с Азербайджаном Миссия ЕС в Армении подтвердила информацию об обстреле своих наблюдателей

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Миссия Евросоюза удалила свой комментарий в адрес Министерства обороны Армении, в котором ранее обвинила ведомство во лжи, сообщает радио Sputnik. В оборонном ведомстве утверждали, что иностранные наблюдатели попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Пресс-служба европейской миссии назвала это утверждение ложью, но затем признала ошибку.

Подтверждаем, что патруль европейской миссии присутствовал при инциденте со стрельбой в зоне нашей ответственности. Ни один член миссии ЕС не пострадал, — говорится в откорректированном сообщении.

Европейская миссия в составе 100 человек разместилась в Армении в феврале 2023 года. Срок действия ее мандата составляет два года. Основной целью миссии ЕС является способствование стабильности в приграничных районах страны, а также обеспечение условий для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Армении обратилось в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совета безопасности. Дипломаты попросили обсудить гуманитарную ситуацию в Карабахе и Лачинском коридоре. Также ведомство обратилось к ООН с просьбой позволить делегатам от Армении присутствовать на этом заседании.