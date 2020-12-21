Мисс Белоруссия — 2008 Хижинкова вышла на свободу после 42 суток ареста

https://static.news.ru/photo/2dd77a78-42b0-11eb-bc85-fa163e074e61_660.jpg Ольга Хижинкова Фото: volgena/instagram.com

Мисс Белоруссия — 2008, спортивный и общественный деятель Ольга Хижинкова вышла на свободу. Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.

Ольга была задержана 8 ноября на акции протеста. 11 ноября суд назначил наказание в виде ареста на 12 суток. Позже состоялось ещё 2 суда, на которых Хижинковой дали по 15. Выйти на свободу Ольга должна была 11 декабря, но не вышла. Ей дали ещё 9 суток! Перед окончанием срока Хижинкову перевели из Окрестина в Жодино. В общей сложности Ольга Хижинкова отбыла 42 суток ареста, — говорится в сообщении.

Белорусская общественность активно поддерживала девушку. За Хижинкову, которая несколько лет являлась пресс-секретарём брестского футбольного клуба «Динамо», вступались и футболисты, в том числе бывший лидер команды Артём Милевский. На приговоры в её отношении подавались апелляции, однако в итоге она провела под арестом почти полтора месяца.

Летом, ещё до президентских выборов в стране, Хижинкова выступила в поддержку арестованного кандидата в президенты Виктора Бабарико. Она присоединилась к петиции с требованием освободить банкира.

Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией, — написала она тогда в Facebook.

Многие её подписчики выразили опасение и недоумение в связи с тем, что Ольга «лезет в политику». Однако её саму это не смутило, впоследствии она принимала участие в акциях протеста, на одной из которых и была задержана.

Стоит отметить, что она не единственный представитель белорусского спорта, который пострадал из-за своей позиции. Так, семь суток ареста получил нападающий БАТЭ и сборной Белоруссии Антон Сарока, экс-заместитель президента Белорусской федерации баскетбола Егор Мещеряков за участие в акции протеста был оштрафован на €200 тысяч. К 10 суткам ареста была приговорена капитан белорусской сборной по регби Мария Шакуро.

В Белоруссии проходят акции протеста против президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

Тихановская тем временем просит помощи у Европы, которая также не признаёт результаты выборов. Однако экс-кандидат в президенты Белоруссии, похоже, недовольна общением с западными партнёрами — она пожаловалась, что Евросоюз только обещает поддержку ей и белорусскому народу, но на деле не может ничего сделать.

Как писал NEWS.ru, усиленные меры безопасности приняты в Минске 20 декабря 2020 года в ожидании несанкционированной акции «Марш народного трибунала», о проведении которой объявили оппозиционеры. С утра в центр столицы прибыли грузовые автомобили с личным составом подразделений внутренних войск МВД Белоруссии (РБ), а также спецтехника.