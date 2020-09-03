Мишустин: Россия поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии.
В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии, — заявил Мишустин.
Он подчеркнул, что русские и белорусы фактически являются одним народом, поэтому для России Белоруссия является родной страной,
Глава Белоруссии заявил, что Москва и Минск значительно продвинулись в решении «наболевших вопросов». Он подчеркнул, что последние месяц-полтора между правительствами стран идут интенсивные переговоры.
Как ранее писал NEWS.ru, во время визита в Минск Мишустина сопровождают вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин и глава Минздрава Михаил Мурашко.
В ближайшие две недели российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сроки согласовываются, но встреча точно произойдёт.
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