Мишустин: Россия поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии

https://static.news.ru/photo/758cc1f6-edcf-11ea-940d-fa163e074e61_660.jpg Фото: premier.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии.

В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии, — заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что русские и белорусы фактически являются одним народом, поэтому для России Белоруссия является родной страной, передаёт БелТА.

Глава Белоруссии заявил, что Москва и Минск значительно продвинулись в решении «наболевших вопросов». Он подчеркнул, что последние месяц-полтора между правительствами стран идут интенсивные переговоры.

Как ранее писал NEWS.ru, во время визита в Минск Мишустина сопровождают вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин и глава Минздрава Михаил Мурашко.

В ближайшие две недели российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сроки согласовываются, но встреча точно произойдёт.