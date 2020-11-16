Мишустин провёл телефонный разговор с Пашиняном

Главы правительств России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили актуальные вопросы.
О разговоре
16 ноября в Ереване проходит акция протеста, участники которой требуют отставки Пашиняна и пересмотра соглашения по Карабаху. Как передавал NEWS.ru, около тысячи человек собрались у здания Генпрокуратуры.
В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.
Заключение соглашения спровоцировало акции протеста в Армении. Помимо отставки Пашиняна, оппозиция требует создания временного правительства и проведения внеочередных выборов.