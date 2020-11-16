Мишустин провёл телефонный разговор с Пашиняном

https://static.news.ru/photo/e86623e8-282b-11eb-a22e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Главы правительств России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили актуальные вопросы.

О разговоре сообщается в заявлении на сайте армянского кабмина. Премьер-министры, среди прочих тем, обсудили повестку сотрудничества между Ереваном и Москвой после заключения трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Подробности беседы правительство Армении не раскрывает.

16 ноября в Ереване проходит акция протеста, участники которой требуют отставки Пашиняна и пересмотра соглашения по Карабаху. Как передавал NEWS.ru, около тысячи человек собрались у здания Генпрокуратуры.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Заключение соглашения спровоцировало акции протеста в Армении. Помимо отставки Пашиняна, оппозиция требует создания временного правительства и проведения внеочередных выборов.