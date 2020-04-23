Мишустин предложил углубить интеграцию РФ, Белоруссии и Казахстана

https://static.news.ru/photo/cca4adc0-8572-11ea-b24f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

Российский премьер-министр Михаил Мишустин предложил углубить взаимную интеграцию государств — участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Главы правительств составляющих союз России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении провели видеоконференцию 23 апреля.

Сам факт того, что мы сегодня обсуждаем вопросы тарификации применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции, — цитирует Мишустина ТАСС.

По информации издания, участники конференции обсуждают проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Как писал NEWS.ru, ещё 19 апреля российский президент Владимир Путин предложил не спешить с расширением ЕАЭС, указав на сложности интеграции Евросоюза. Политик назвал организацию «в определённом смысле идеальной».