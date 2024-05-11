Премьер Азербайджана поздравил Мишустина с переназначением главой кабмина

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с переназначением на должность председателя правительства России, сообщили в пресс-службе кабмина республики. Асадов отметил вклад Мишустина в укрепление многоплановых отношений государств.

В поздравительном послании А. Асадов отметил вклад М. Мишустина в укрепление многоплановых отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, которые основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, — говорится в сообщении.

Асадов также выразил уверенность, что под руководством Мишустина российское правительство будет и впредь способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном. Кроме того, он рассчитывает на дальнейшее углубление стратегического партнерства обеих стран.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства. Он занял эту должность второй раз. Впервые Мишустин стал премьер-министром в январе 2020 года.

Во главе с Мишустиным новое правительство России сконцентрирует свою работу вокруг развития новых поколений. По мнению депутата Госдумы Александра Толмачева, это станет революцией в государственном управлении.