Мишустин и Асадов обсудили торгово-экономические отношения Москвы и Баку

Фото: Russian Government/Global Look Press

Али Асадов и Михаил Мишустин

Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией в телефонном разговоре обсудили премьер-министры двух стран Али Асадов и Михаил Мишустин. В том числе речь шла о транспорте и развитии промышленности. Также, по данным пресс-службы посольства Азербайджана в России, главы правительств обсудили совместную работу СНГ в других многосторонних форматах.

Премьер-министры РФ и АР рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание уделили развитию взаимодействия в области промышленности и транспорта, — сообщили в посольстве.

Факт разговора также отметили в правительстве России. Проектных подробностей о сотрудничестве в пресс-релизах не приводится.

Ранее стало известно, что Баку в январе 2024 года отправит в Россию 20–25 млн яиц. Это подтвердил глава ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мурват Гасанов. Еще в декабря Азербайджан передал России 1,512 млн единиц продукта. Гасанов добавил, что сейчас в республике зафиксирован рост цен на яйца. Однако он подчеркнул, что это не связано с экспортом товара в Россию.