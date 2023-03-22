Мирзоян заявил о возможной встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян допустил возможность проведения очной встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в ближайшее время. В ходе правительственного часа он подчеркнул, что сейчас Ереван и Баку обсуждают проект мирного договора по онлайн-связи.

Предполагается, что на каком это этапе должны возобновиться встречи. Тема обсуждалась в Москве, и есть возможность проведения такой встречи в ближайшее время, — сказал Мирзоян.

Мирзоян поделился идеей о проведении очной встречи лично с главой МИД России Сергеем Лавровым 20 марта во время визита в Москву. Он подчеркнул, что переговоры между сторонами продолжаются, Ереван вскоре направит свои ответные предложения по мирному договору в Баку. При этом глава МИД Армении заявил, что со стороны Азербайджана поступает все более воинственная риторика и угрозы.

Также Мирзоян заявил, что Ереван не намерен обсуждать с Баку идею об установке контрольно-пропускного пункта на границе между Лачинским коридором и Арменией, заявил в ходе правительственного часа глава МИД Армении Арарат Мирзоян. По его мнению, Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев, а Азербайджан обязуется предоставлять беспрепятственное передвижение по нему.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения без каких-либо оснований уклоняется от переговоров с Баку. В настоящее время стороны ограничиваются обменом своих условий онлайн. Он отметил, что действия Еревана негативно отражаются на мирном процессе.