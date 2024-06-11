Мирзоян заявил о реальной возможности для заключения мира с Баку

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Арарат Мирзоян

У Еревана и Баку есть реальная возможность завершить работу над мирным договором, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на открытии заключительного заседания Стратегического диалога между Арменией и США. По его словам, Армения привержена нормализации отношений с Азербайджаном и процессу делимитации границ на основе взаимного признания территориальной целостности.

Есть исторический реальный момент довести до результата проект мирного договора, подписание которого может открыть новую дверь для длительного мира в регионе, — сказал Мирзоян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирного соглашения между Баку и Ереваном не будет, если Армения не внесет изменения в свою конституцию. Он уточнил, что в Основном законе соседнего государства имеются территориальные претензии к Баку. Он также подчеркнул, что его позиция не является вмешательством во внутренние дела Армении, поскольку этот вопрос напрямую затрагивает Азербайджан. Он указал, что у его страны нет и не было подобных амбиций по отношению к Армении.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что считает возможным скорое подписание соглашения о мире между двумя странами. Он отмечал, что стороны согласовали ключевые принципы по договору.