Мирзоян: Баку и Ереван не достигли взаимопонимания по ключевым вопросам

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Армения и Азербайджан не достигли согласия по ключевым вопросам урегулирования отношений и заключения мирного соглашения, заявил на заседании профильной комиссии парламента глава армянского МИД Арарат Мирзоян. Он отказался уточнить, насколько позиции Еревана и Баку далеки друг от друга.

По самым ключевым вопросам [в переговорах по мирному соглашению] согласия достигнуть пока не удалось. Но насколько позиции Армении и Азербайджана далеки друг от друга, не хочу детализировать, — сказал Мирзоян.

Он добавил, что по ряду второстепенных вопросов Баку и Еревану удалось договориться.

Мирзоян выразил мнение, что не существует ни западного, ни российского вариантов урегулирования армяно-азербайджанских отношений. По его словам, РФ предложила параметры, согласно которым статус Карабаха будет определяться в будущем, — с ними Баку, в отличие от Еревана, не согласился.

Сейчас же, как пояснил Мирзоян, процесс, протекающий между Арменией и Азербайджаном, предполагает создание международного механизма для решения вопросов прав и безопасности жителей Карабаха в формате прямого диалога между ними и Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что без принятия Арменией поствоенных реалий мирный договор невозможен. Он подчеркнул, что никто не должен забывать итоги второй карабахской войны.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что мирное соглашение Баку и Еревана будет основано на письменных договоренностях, которые были официально утверждены ранее. Он отметил, что Ереван продолжит заниматься укреплением систем безопасности в стране.