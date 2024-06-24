Мирзиеев выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Дагестане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с терактом, который случился в Дагестане 23 июня, сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств также обсудили вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов в Дагестане, — сказано в сообщении.

Ранее свои соболезнования Путину в связи с трагедией в Дагестане принес президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики пожелал мужества родным и близким жертв теракта. Он также выразил уверенность, что все виновные в совершении тяжелого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание.

Вооруженные террористы в воскресенье, 23 июня, напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. Минздрав Дагестана сообщил, что общее число жертв атаки составило 20 человек. Известно, что в результате нападений пострадали 46 человек, семь из них получили тяжелые ранения.