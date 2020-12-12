Миротворцы заявили о нормализации обстановки в Гадрутском районе Карабаха

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Обстановка в районе двух сёл в Гадрутском районе Карабаха нормализовалась. Об этом заявил командующий российскими миротворцами в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведётся постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон, — цитирует Мурадова РИА Новости.

Он напомнил, что 11 декабря в окрестностях населённых пунктов Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе был нарушен режим прекращения огня. Российские миротворцы пресекли это нарушение.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки миротворцы обеспечили безопасное возвращение в Нагорный Карабах 634 беженцев. За последние 24 часа российские военные разминировали 8 га территории, 7 км дорог, 50 зданий. Было обнаружено более 50 неразорвавшихся боеприпасов.

Миротворцы также обеспечивают безопасность работы восстановительной бригады по ремонту объектов инфраструктуры. За сутки ей удалось восстановить 500 метров и одну опору линий электропередачи и 800 метров дублирующего газопровода в районе поселения Лысогорский. В Мардакерте восстановлены 18 домов и 5,3 км линий электропередачи.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если бы не усилия российского лидера Владимира Путина, то ситуация в Карабахе была бы иной.

В ночь на 10 ноября Путин и Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В регион были введены российские миротворцы для контроля режима прекращения огня.