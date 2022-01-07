Миротворцы ОДКБ взяли под охрану ряд стратегических объектов в Казахстане

Власти Казахстана передали миротворцам из стран ОДКБ под охрану ряд стратегических объектов. Полиция и военные принимают меры по восстановлению порядка в стране. Силовики устанавливают местонахождение террористов и задерживают их, собирают доказательную базу преступлений, говорится в сообщении пресс-службы президента республики.

Главе государства было доложено, что правоохранительными органами и вооружёнными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдение режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединённому миротворческому контингенту государств — участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов, — сообщили в пресс-службе.

Силы правопорядка проводят оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению экспертиз, добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба МВД республики сообщила, что с начала беспорядков в Казахстане погибли 16 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны страны. Ещё более 1,3 тысячи пострадали.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы республики Касым-Жомарта Токаева.