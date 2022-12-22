Миротворцы недееспособны? Ереван опять недоволен Москвой Взвешенная позиция РФ по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта не находит понимания в Ереване, стремящемся вовлечь в игру Запад

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Армении все активнее заявляют о недовольстве действиями России, причем говорят об этом на самом высоком уровне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой российских миротворцев, размещенных в Карабахе. На заседании правительства 22 декабря армянский лидер заявил, что миротворцы не выполняют свою миссию. А днем ранее спикер парламента Республики Армения (РА) Ален Симонян осудил выступление представителя РФ на заседании Совбеза ООН, собравшегося по инициативе Еревана. По словам спикера, «союзник мог бы сделать более адресное обращение» по поводу ситуации в Лачинском коридоре. В Ереване считают, что к урегулированию кризиса нужно привлекать представителей ООН и ОБСЕ, а также — Европы и США. Если это произойдет, Россия неминуемо потеряет свое влияние и авторитет в глазах партнеров.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Москва пока реагирует сдержанно. Так, по поводу заявления Пашиняна о российских миротворцах российская сторона лишь выразила удивление. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия действует в полном соответствии с трехсторонними договоренностями РФ, Армении и Азербайджана.

Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны межу сторонами, — сказал Песков журналистам в четверг.

Впрочем, разъяснения Москвы в Ереване не особо слушают. Накануне заседания правительства Армении спикер парламента Ален Симонян критически отозвался о выступлении российского представителя на заседании Совбеза ООН, касавшегося армяно-азербайджанских отношений в связи с ситуацией в Лачинскогом коридоре. Ряд стран — членов ООН, среди которых были США, Великобритания, Франция, Индия, поддержали Армению. Однако резкие выводы и жёсткие обвинения во время встречи Совбеза были только в выступлении армянского представителя, остальные официальные лица подчеркивали, что важно найти дипломатическое решение проблемы. В такой тональности было выдержано и выступление заместителя постоянного представителя РФ в ООН Анны Евстигнеевой.

Российская сторона по линии Минобороны, командования Российского миротворческого контингента, а также МИД на протяжении последних дней предпринимает все необходимые усилия для скорейшего урегулирования ситуации в Лачинском коридоре, — заявила Евстигнеева. — Организованы регулярные контакты с азербайджанскими и армянскими партнерами. В результате удалось добиться возобновления подачи газа в Нагорный Карабах и частичного разблокирования движения по коридору. Согласовываются параметры посещения природоохранными экспертами Азербайджана рудных месторождений.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Нагорный Карабах

Как отметила российский дипломат, Москва исходит из того, что все спорные вопросы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, а в части, касающейся пограничных вопросов, — в рамках работы двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России.

Однако в Ереване не стали скрывать, что ожидали от представителя Москвы не дипломатических призывов, а конкретных требований в адрес Баку.

Очистить Лачинский коридор потребовали страны, не имеющие тесных отношений с Арменией. Думаю, Россия либо не может, либо не хочет, либо и не хочет и не может одновременно, — заявил журналистам спикер НС РА Симонян.

По его словам, столь слабой реакцией Россия пытается снизить свою ответственность за присутствие в Карабахе.

Азербайджанская сторона отвергла обвинения Армении. Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил, что Ереван искусственно создает проблему по вопросу Лачинского коридора, активно используя дорогу в военных целях, в частности для переброски оружия и ротации личного состава армянских подразделений. При этом, напомнил дипломат, Лачинский коридор и Карабах — это международно признанная территория Азербайджана, на которой армянская сторона продолжает устанавливать мины и добывать полезные ископаемые, причем с нарушением экологических норм.

Фото: UN Photo/Evan Schneider/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Яшар Алиев

После громких заявлений представителей Баку и Еревана министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании общественного совета при военном ведомстве подчеркнул, что российские военные являются гарантом сохранения мира в регионе и за время их пребывания в Карабахе «не допущено ни одного серьезного инцидента».

Претензии Еревана к Москве говорят о попытках армянского руководства передать инициативу по урегулированию армяно-азербайджанских отношений Западу. При этом сам Ереван сделал всё, чтобы «ключи от урегулирования» оказались не у Москвы, заявил NEWS.ru руководитель отдела Кавказа Института СНГ Владимир Новиков:

Ключи лежали в Москве, и российский вариант был нужен Армении. Но нынешнее руководство этой страны постаралось похоронить все московские наработки, которые после 9 ноября 2020 года Россия предложила двум странам. План России состоял в том, чтобы вынести вопрос статуса Карабаха за пределы мирного договора. При этом данное положение не противоречило тезису о признании взаимной территориальной целостности.

Новиков считает, что правительство Пашиняна добивается выхода из-под российского влияния, пытаясь воспользоваться украинским кризисом. Именно в этих целях Ереван часто заявляет, что Москва «не оказывает нам помощь по своим союзническим обязательствам». Пашинян, по словам эксперта, намерен переложить на Россию ответственность за провалы армянской стороны в этом урегулировании и получить гарантии безопасности от Вашингтона и Брюсселя.

Даже в Армении эксперты удивлены непоследовательностью, которая сопровождает действия Пашиняна.

Власти наши всё время колеблются. Обратились в ООН для рассмотрения вопроса [о Лачинском коридоре], но никакого вопроса о миротворцах перед Совбезом ООН не поставили, — отметил в беседе с NEWS.ru председатель правления аналитического Центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян. — И в тоже время они недовольны российским контингентом. Но вилять здесь не надо — власти должны выражаться чётко. Да, они говорят, что российские миротворцы не обеспечили проход через коридор. Тогда не надо ехать в Петербург на неформальный саммит СНГ, который пройдёт в конце декабря. Но они намерены ехать и тут же высказывают недовольство, показывая свою непоследовательность.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Суд по всему, Ереван при этом рассчитывает на полную и безоговорочную поддержку Москвы в вопросе урегулирования отношений с Азербайджаном. Ради этого Пашинян и его соратники вспоминают всякий раз про членство Армении в ЕАЭС и ОДКБ, угрожая покинуть эти организации. Но они упускают из виду, что Москва не может себе позволить одностороннего подхода и для этого остается нейтральным арбитром. Но Ереван желает получить максимум выгоды, поэтому его не устраивает взвешенная позиция России и он обращается за поддержкой к западным странам, ведь США и ЕС вполне способны поддержать лишь одну из сторон конфликта, преследуя при этом свои цели. Одна из них, как уже не раз заявлял российский МИД, — выдавить Россию из Закавказья.