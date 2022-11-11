Миром не пахнет: отношения между Баку и Ереваном обостряются Ни Москва, ни Брюссель пока не могут помирить Азербайджан и Армению

Фото: mil.am

Со дня подписания трехстороннего заявления между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы минуло ровно два года, однако помирить азербайджанцев и армян так и не удалось. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства обвинил азербайджанское руководство в нарушении сочинских договоренностей, согласно которым стороны отказались от применения силы и в целом угрозы применения этой силы когда-либо. Такая реакция армянского премьера стала ответом на озвученные ранее заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, в которых он попросил Армению «не играть с огнем», иначе «это может обойтись очень дорого». Причем все эти перепалки происходят на фоне участившихся в последнее время сообщений о неспокойности на границе. Тем временем старые и новые посредники армяно-азербайджанского урегулирования борются за лавры миротворца и пытаются привести стороны хоть к какому-нибудь результату.

Обнадеживающие на первый взгляд результаты пражского саммита, который прошел 6 октября с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля, не привели особо ни к какому прогрессу на армяно-азербайджанском треке, а только лишний раз столкнули интересы Москвы и Запада — ЕС решил направить на территорию Армении гражданскую миссию. Хотя европейские наблюдатели вошли в регион под миротворческими лозунгами, в Москве сильно сомневаются в искренности намерений Евросоюза. Нежелание российского руководства уступать роль посредника кому то ни было, а уж тем более западным коллегам, заставляет его стараться вновь усилить свое влияние на Южный Кавказ.

Складывается впечатление, что прошедшие в Сочи в конце октября переговоры президента России Владимира Путина с Алиевым и Пашиняном были созваны именно для этого. Интересно, что двусторонняя встреча российского и азербайджанского лидеров на полях саммита длилась даже дольше трехсторонних контактов. По всей видимости, у Путина с Алиевым был серьезный разговор, в котором азербайджанского президента просили пойти на какие-то уступки. Но даже если это и так, то добиться какого-то прорыва все равно не удалось. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей, а с армяно-азербайджанской границы постоянно приходят сообщения о нарушении режима прекращения огня.

Фото: mil.am

Выведите военные силы

Армения не полностью выполняет заявление от 10 ноября 2020 года, не полностью вывела свои вооруженные силы из Карабаха, не предоставила нам Зангезурский коридор, периодически совершает против нас военные провокации. Конечно, мы должны быть готовы, и мы готовы, — заявил Алиев в День победы, выступая перед военнослужащими карабахского города Шуша.

А готова азербайджанская сторона к решительным действиям в том случае, если Армения и дальше не будет соблюдать достигнутые ранее договоренности. В частности, речь идет о полном выводе армянских военных формирований с территории Карабаха. Согласно 4-му пункту трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года российские миротворцы должны были войти в регион параллельно выводу всех армянских вооруженных формирований. Однако военные силы Армении продолжают незаконно находиться на признанной всем миром территории Азербайджана.

Но, по версии Пашиняна, находящиеся в Карабахе армянские солдаты вовсе не ВС Армении, а «силы обороны», которые «защищают местных армян от геноцида». Как бы то ни было, вооруженные формирования там все-таки есть, это подтверждает и сам Ереван. Но для чего они там и о каком геноциде идет речь — не совсем понятно. Азербайджанские власти не раз заявляли, что армяне, которые согласятся остаться в Карабахе, станут полноправными гражданами Азербайджана и будут находиться под защитой закона, как и все граждане республики. Но подобная игра в вероятности армянских властей лишь усложняет и затягивает мирный процесс.

При этом Пашинян предложил создать трехкилометровую демилитаризованную зону в Карабахе и на границе с Азербайджаном. По его словам, в таком случае не останется необходимости в «армии обороны такого масштаба». Но Баку утверждает, что азербайджанские военные на своей территории могут находиться где угодно, исходя из требований нацбезопасности. Поэтому подобное предложение армянского премьера вряд ли реализуемо, как и предложение Пашиняна проводить контакты с «представителями» Карабаха.

«Азербайджан до сих пор не предпринял никаких шагов для начала диалога с представителями Нагорного Карабаха на международных площадках, то есть не выполнил взятые на себя соответствующие обязательства», — заявил Пашинян.

На настоящий момент не существует ни одного документа, в котором было бы прописано такое обязательство азербайджанской стороны. В Баку, конечно, говорят о намерении выстроить связь с армянским населением Карабаха. Но вместе с тем подчеркивают, что время и формат таких контактов — внутреннее дело Азербайджана и отчитываться ни перед кем он не собирается.

Фото: Министерство обороны РФ

Надолго ли задержатся миротворцы?

Еще один предмет дискуссий — роль российского миротворческого контингента в Карабахе. Не секрет, что периодически у обеих сторон возникает множество вопросов к миротворцам, которые были введены в регион для обеспечения безопасности населения. Однако в целом и Баку, и Ереван высоко ценят роль российских военных. В последний раз стороны подтвердили это как раз во время сочинского саммита, тем самым показав уважение к посредничеству Москвы и прилагаемым ею усилиям.

Но это вовсе не значит, что российская миротворческая миссия носит бессрочный характер, как об этом заявил Пашинян. В 4-м пункте трехстороннего заявления прописано, при каких обстоятельствах она может быть продлена.

Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения, — говорится в заявлении.

Ереван, всячески препятствующий полному переходу этих земель под контроль Азербайджана, заинтересован, чтобы российские военные оставались на земле как можно дольше. При этом в Баку верят, что по истечении пятилетнего срока миротворцы полностью выполнят свою миссию и будут готовы покинуть территорию, которая сейчас находится под их контролем.

Карабах — наша земля, российские миротворцы там временны. Мы справедливая страна, если взяли на себя какое-то обязательство, то мы выполняем его, — сказал Алиев.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Дороги раздора

Разблокированию транспортных коммуникаций в трехстороннем заявлении посвящен отдельный пункт. Но и тут стороны не могут найти консенсус.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана, — говорится в документе.

Причем все новые маршруты должны работать с целью организации «беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». Но в реализации этого пункта у сторон, пожалуй, самые серьезные проблемы. Суть в том, что Азербайджан предоставляет для армян возможность приезжать в Карабах и уезжать обратно по Лачинскому коридору. Создать экстерриториальный коридор для связи Азербайджана и Нахичевани — Зангезурский — Баку теперь справедливо требует от Еревана. Но армянская сторона считает проведение этой дороги нарушением своей территориальной целостности и всячески препятствует ее строительству. По словам Пашиняна, Армения не брала на себя таких обязательств «ни по заявлению от 9 ноября, ни какому-либо другому документу».

Решение не принимается только по той причине, что Азербайджан не хочет пользоваться этими дорогами под суверенитетом страны, по которой они проходят, — сказал Пашинян.

По словам армянского премьера, Алиев якобы пытается создать надуманные основания, чтобы под предлогом невыполнения Арменией своих обязательств закрыть Лачинский коридор, взять в блокаду Карабах и «совершить геноцид армян».

Слова Пашиняна вызвали возмущения в МИД Азербайджана, где назвали их «попыткой намеренной эскалации конфликта в регионе». Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что армянская сторона, помимо всего прочего, использует этот маршрут для незаконной военной деятельности.

Армянская сторона затягивает процесс открытия коммуникаций западных районов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, нарушая обязательство, указанное в девятом пункте трехстороннего заявления, — говорится в заявлении.

Несмотря на все противоречия, в Баку не раз подтверждали готовность подписать мирный договор и перевернуть страницу вражды с Ереваном. Для этого азербайджанское руководство даже выдвинуло пять принципов, основанных на международном праве.

Мы хотим мира и не хотим войны. Мир, но справедливый мир. Выдвинутые нами условия справедливы, основаны на международном праве, и мирный договор должен быть подписан на этих условиях, — подчеркнул Алиев.

Армянские власти регулярно говорят о приемлемости пунктов, предложенных Баку, но при этом топчутся на месте, затягивая мирный процесс. Пока стороны не подпишут мирный договор, ситуация на границе будет оставаться напряженной, а новые обострения станут приводить к очередным жертвам, в том числе и в самом Карабахе, где все еще находятся армянские вооруженные формирования. Вероятно, следующий раунд сложных переговоров пройдет уже на саммите ОДКБ в армянской столице, куда, как ожидается, приедет российский президент.