Мирного неба? зачем Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости Поздравив украинский народ с праздником, белорусский президент напомнил, что привык обращаться к народам мира напрямую

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко поздравил с Днём независимости народ Украины, пожелав ему «мирного неба и толерантности». Белорусский президент выразил надежду, что «сегодняшние противоречия» не разрушат добрососедские отношения между белорусами и украинцами. На Украине, если суммировать реакцию политиков и экспертов на жест Лукашенко, поздравления эти, мягко говоря, не приняли. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, известный своими радикальными антироссийскими высказываниями, за что СК РФ возбудил против него уголовное дело ещё в 2015 году, в своих соцсетях недоумённо написал: «Новость, которую сложно комментировать...» В то же время люди, хорошо знающие Лукашенко, не удивлены — непредсказуемость остаётся одной из его главных политических черт.

Глава белорусского государства пожелал украинскому народу успехов «в восстановлении достойной жизни». Никаких пожеланий руководству Украины белорусский президент не сделал.

В Белоруссии разделяют украинский народ и властный режим в Киеве, поэтому поздравление президента — это политический акт с расчётом на будущее, когда народ избавится от режима, отметил в беседе с NEWS.ru минский политолог Александр Шпаковский.

Мы считаем украинский народ братским, поскольку русские, белорусы и украинцы вышли из одного корня. Несмотря на отрицательное отношение в нашей стране к распаду СССР, коль украинцы установили празднование Дня независимости 24 августа, Александр Лукашенко, как наш руководитель, поздравил их с праздниками. Мы исходим из того, что нынешние проблемы в нашей восточнославянской цивилизации будут решены в исторической перспективе. Стремимся сохранять тёплую атмосферу в отношении рядовых украинцев, несмотря на определённую напряжённость между официальными властями в Минске и Киеве, — сказал собеседник интернет-издания.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам политолога Шпаковского, белорусская политика направлена на возвращение Украины в лоно «славянской цивилизации», мирное урегулирование украинского кризиса. В то же время мнение киевских политиков и приближённых к ним политологов и журналистов о миротворческих усилиях Минска носят «агрессивно ангажированный характер», поскольку этот «политический режим имеет все признаки фашизации», заключил белорусский политолог.

С мыслью о демонстративной черте между украинцами и их властью согласен экс-сенатор белорусского парламента и медиаконсультант Александр Зимовский.

Минск следует в русле давно заданной дихотомии «мухи отдельно — котлеты отдельно», демонстративно проводя черту между народной украинской котлетой по-киевски и мухами на киевской же Банковой улице. Идея не нова, её ещё товарищ Сталин запустил в массы, когда в своём Приказе № 55 от 23 февраля 1942 года указал, что «гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остаётся». Но не следует, однако, забывать, что приказ тот заканчивался словами «если враг не сдаётся, его...» и далее по тексту, — заметил экс-сенатор в беседе с NEWS.ru.

Есть и такое мнение: не поздравив властей Украины с Днём независимости, президент Белоруссии довольно убедительно указал на их «зависимость от Запада».

Эксперты видят и другую подоплёку поздравления Лукашенко: политических сигналов в нём нет, это просто ритуал, вытекающий из советского представления о странах другой формации — народы в них, мол, всегда находятся в антагонистических отношениях с правителями, не как в Белоруссии.

После августа 2020 года, когда Беларусь оказалась со странами Запада в остром конфликте, Лукашенко постоянно поздравляет народы западных стран с их национальными праздниками, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru политолог Валерий Карбалевич. — По традиции, конечно, надо поздравлять с такими датами президентов или правительства, но Лукашенко принципиально обращается напрямую к народам стран Европы или Северной Америки. Есть плохое правительство и хороший народ — такое представление у него идёт с советских времён. И в этом случае он полагает, что украинский народ его поймёт.

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине сложилось мнение, что основная часть белорусского общества поддерживает Лукашенко как во внутренней, так и внешней политике, тем более солидарна с ним в проблеме «украинского кризиса». Аналитический центр «Украинский институт политики» на днях провёл исследование об отношении граждан Украины к белорусам. Выяснилось, что негативное отношение присутствует у 52% опрошенных, притом что в апреле 2021 года оно было всего у 4%. Очевидно, что численность недовольных белорусами, а, значит, и их президентом, среди украинцев довольно быстро растёт и официальными поздравлениями эту тенденцию переломить нельзя.

Но всё равно поздравления из Минска, судя по всему, как поступали к «народам мира», так и будут поступать впредь.

Календарь поздравлений Лукашенко ведёт не сам, его готовит внешнеполитический аппарат президента, — продолжает Александр Зимовский. — Поэтому там рядом запросто может оказаться поздравление английской королеве и поздравление с освобождением от гнёта британского колониализма. Ляпы неизбежны, но ведь доброе слово и кошке приятно. Кроме того, существует дипломатический протокол и этикет, который распространяется на международные отношения. Поэтому всего-то три месяца тому Путин поздравлял украинский народ с Днём Победы 9 Мая. И почему бы белорусам устами своего руководителя республики не поздравить народ соседней братской республики? Это, в конце концов, высококультурно. Александр Зимовский эксперт по Белоруссии

Лукашенко называют нестандартным политиком, который не гнушается делать противоречивые заявления подряд, не дожидаясь, когда забудут его прежние утверждения. Журналисты уже не пытаются даже ловить его на словах. Эта нестандартность проявилась и в отношении украинского кризиса. Сперва он обещал киевским журналистам, что «никогда россияне с оружием не придут в Украину из Белоруссии», в мае Лукашенко заявил, у его страны «нет никакой необходимости участвовать в российской операции в Украине», не так давно дополнил это утверждение фразой, что он «не планирует нападения на Украину». В то же время Лукашенко не считает нужным скрывать, что с территории Белоруссии были нанесены удары по территории Украины. При такой противоречивости и поздравления белорусского президента не вызывают серьёзной реакции у тех, кому они адресованы.