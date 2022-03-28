Мир или обвинения: урегулирование в Карабахе снова под угрозой

В Карабахе новое обострение, которое на этот раз проходит на фоне спецоперации на Украине. Ереван ещё 25 марта обвинил Баку в «нарушении линии соприкосновения». Речь идёт, по версии армянской стороны, о том, что азербайджанские войска «вторглись в село Парух Аскеранского района», а ночью и на следующий день обстреливали «опорные пункты» армянских сил, в результате чего погибли более 10 военнослужащих. В Азербайджане официально заявили, что сообщения о вооружённом инциденте не соответствуют действительности. Баку указывает, что Армения не выполняет один из важнейших пунктов трёхстороннего соглашения — армянские вооружённые формирования остаются в Карабахе.

Нынешний виток конфликта вышел на уровень внешнеполитических и оборонных ведомств России и Азербайджана. Так, МИД РФ 26 марта выразил крайнюю озабоченность ростом напряжённости и настоятельно призвал «стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трёхсторонних договорённостей на высшем уровне».

Минобороны Азербайджана в воскресенье объяснило, что 25 марта глава ведомства генерал-полковник Закир Гасанов обсудил с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу ситуацию, сложившуюся на территории Азербайджана, «где временно находится российский миротворческий контингент», и азербайджанская сторона сообщила, что на пунктах проводится уточнение позиций и мест дислокации. В министерстве заметили, что несмотря на контакт на уровне министров, «утром 26 марта члены незаконных армянских вооружённых формирований предприняли попытку совершить диверсию» против подразделений азербайджанской армии, но были вынуждены отступить.

Идёт нормальный процесс, азербайджанские войска укрепляют свои позиции на господствующих высотах в Карабахе, — сказал в разговоре с NEWS.ru глава политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

В связи с произошедшим Баку потребовал «в соответствии с положениями Трёхстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооружённых формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана». Помимо этого, азербайджанская сторона попросила российское Министерство обороны правильно называть село, о котором шла речь в заявлении, — Фаррух, а не Фурух.

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Необходимо отметить, что армянские вооружённые силы должны быть полностью выведены из Карабаха, согласно трёхстороннему заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, Армении и России в ноябре 2020 года. Документ содержал и другие пункты, которые были сформулированы для достижения долгосрочного мира. И Баку пошёл на конструктивные шаги, чтобы выполнить свою часть соглашений, ожидая в ответ, что армянская сторона тоже выполнит свою. В частности — выведет оставшиеся на территории Карабаха вооружённые формирования, пойдёт на контакт по вопросу определения границы и так далее.

Баку настаивает, чтобы российские миротворцы выполняли своё обязательство по разоружению и выводу армянских незаконных вооружённых формирований на основании трёхстороннего соглашения. При этом армянская сторона постоянно апеллирует к миротворцам, чтобы те препятствовали деятельности азербайджанских вооружённых сил, — сказал NEWS.ru доцент факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов.

Обвиняя Баку в нарушении договорённостей, Ереван сегодня пытается искать поддержки Запада, отмечает Ильгар Велизаде. Армения, по его словам, пытается возродить «давно почившую» Минскую группу по урегулированию карабахского конфликта, в которой помимо России участвуют Франция и США. Таким образом, в позиции премьера Армении Никола Пашиняна проявляется стремление сблизиться с Западом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Kremlin Pool/Global Look Press

Так, Армения уже донесла своё видение происходящего в Карабахе напрямую до руководства США. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ещё 25 марта провёл телефонный разговор с замгоссекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид и заявил, что Азербайджан нарушает условие о прекращении огня.

Такой шаг в нынешней непростой международной ситуации не способствует примирению — в Баку видят в поведении Еревана, по сути, саботирование остановивших войну договорённостей. Азербайджанская сторона считает, что политика армянских властей направлена на то, чтобы помешать обеспечению мира и стабильности в Карабахе после перехода значительной части территорий под контроль Баку согласно трёхстороннему заявлению.

В этом контексте играет роль и недавнее заявление Никола Пашиняна о том, что представители Азербайджана перекрыли подачу газа в Карабах после того, как Ереван отреагировал на предложения Баку по нормализации отношений. Напомним, азербайджанская сторона направила Армении документ из пяти пунктов, после чего Пашинян сообщил, что в инициативе «нет ничего неприемлемого», но «эти предложения не отвечают на все вопросы повестки всеобъемлющего мира». Ответ на послание Ереван направил в Минскую группу ОБСЕ.

МИД Азербайджана в ответ на обвинения в перекрытии газа пояснил, что проблемы на газопроводе возникли в связи с тяжёлыми погодными условиями, продолжавшимися в регионе несколько дней подряд, а Армения стремится использовать ситуацию с целью политических манипуляций. Надо отметить, что армянская сторона первоначально отреагировала на произошедшее крайне громко, сразу же возложив на Азербайджан вину за проявление «гуманитарного терроризма», «ненависти и национализма». Между тем азербайджанский газовый оператор «Азеригаз» заявил о возможности возобновить 28 марта подачу природного газа в Ханкенди и другие близлежащие населённые пункты Карабаха.

Хотелось бы напомнить, — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана, — что Армения, долгие годы державшая в газовой блокаде Нахичеванскую Автономную Республику с населением более 400 000 человек, около 30 лет совершавшая водный террор с использованием Сарсангского водохранилища, долгое время отрицавшая существование карт минных полей, положивших конец жизни и здоровью сотен людей, скрывавшая информацию о судьбах до 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в начале 1990-х годов, теперь выдвигает необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. Это — не что иное, как политическое лицемерие этой страны.

Также азербайджанские дипломаты подчеркнули, что «единственным способом обеспечения мира и стабильности в регионе является полное выполнение положений подписанных совместных деклараций, включая полный вывод из региона остатков незаконных армянских формирований и нормализацию отношений на основе принципов международного права».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Со времени подписания трёхстороннего соглашения о прекращении огня прошло почти полтора года, но обстановка на линии соприкосновения оказалась законсервирована в том виде, в котором она была на момент подписания документа. Очень хотелось бы, чтобы все положения соглашения всё же были бы воплощены в жизнь, причём мирным путём, — отметил в беседе с NEWS.ru Ильгар Велизаде.

Отметим, что немаловажное значение в контексте нового обострения ситуации в Карабахе играет недавнее подписание президентами России и Азербайджана декларации о союзническом взаимодействии. Для этого Ильхам Алиев прилетал в Москву за сутки до признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик, что стало смелым шагом, продемонстрировавшим высокий уровень взаимоотношений между государствами. В документе прямо заявлено, что Россия и Азербайджан «объединяют свои усилия в противодействии и нейтрализации угроз международного терроризма, экстремизма и сепаратизма», а также противодействуют деятельности, направленной «против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны».

Баку, установивший по-настоящему высокий уровень отношений с Россией, рассчитывает, что на основании трёхстороннего заявления из региона будут выведены все армянские вооружённые формирования вне зависимости от их принадлежности Еревану или непризнанному самой Арменией образованию.