Минздрав Казахстана опроверг информацию о 164 погибших во время протестов

Издание Orda пишет, что министерство здравоохранения Казахстана опровергло ранее появившуюся в СМИ информацию о числе погибших в стране во время беспорядков. Телеканал «Хабар24» ранее сообщили о том, что в протестах погибло 164 человека, включая трёх детей.

Информация о количестве погибших во время протестов в Казахстане не соответствует действительности. В Минздраве страны назвали технической ошибкой публикацию статистики в телеграм-канале оперштаба, — сообщает Orda.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка Казахстана Аружан Саин заявила о гибели трёх детей во время беспорядков в республике. В результате протестов погибли два подростка и малолетний ребёнок.

7 января второй ребёнок стал жертвой стрельбы в Алма-Ате. Погибла четырёхлетняя девочка — она находилась в авто, которое обстреляли. В тот же день в ходе беспорядков в Алма-Ате застрелили 11-летнего мальчика. Он вместе с родителями гулял по центру города, когда в него попала пуля. Кроме того, тяжёлые огнестрельные ранения получил 15-летний подросток, ехавший с отцом на машине.

В первые дни нового года в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ. Местным жителям не понравилось, что с 1 января стоимость на голубое топливо увеличилась с 38 до 120 тенге за литр. Позже недовольство переросло в массовые столкновения, которые охватили всю республику.