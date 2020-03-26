https://static.news.ru/photo/6a0d6a04-6e97-11ea-b4c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Распространение коронавируса COVID-19 в Белоруссии не пойдёт по итальянскому сценарию. На это рассчитывает глава Министерства здравоохранения Владимир Караник.

По его словам, власти страны применяют наиболее эффективные меры противостояния эпидемии, а медики работают в круглосуточном режиме без выходных.

Мы надеемся, что вспышка, именно вспышка, не произойдёт ни в середине апреля, ни в середине мая, ни в середине июня, а будет контролируемое развитие ситуации, — цитирует Караника «Интерфакс-Запад».

При этом глава Минздрава отметил, что о карантине пока говорить преждевременно, так как «с точки зрения медиков карантин — это одно, с точки зрения людей — другое». Он также выразил надежду на то, что принимаемые меры и социальная ответственность населения не приведут к развитию ситуации по негативному сценарию.

Ранее NEWS.ru писал, что переломный момент в ситуации с распространением коронавируса в Белоруссии должен быть пройден к православной Пасхе — 19 апреля. Такое мнение высказал глава республики Александр Лукашенко.