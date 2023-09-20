Минздрав Армении назвал число пострадавших в столкновениях в Ереване Минздрав: 34 человека пострадали в ходе столкновений у здания кабмина Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате столкновений протестующих с полицией у здания правительства Армении в Ереване пострадали по меньшей мере 34 человека, сообщает Минздрав республики. Среди пострадавших 16 полицейских.

В результате столкновений возле здания правительства, по предварительным данным, пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, 18 гражданских лиц, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 17 пострадавших получили медицинскую помощь и были выписаны, еще 16 человек остаются в медицинских учреждениях. Одному пострадавшему потребовалась операция.

Протесты в Ереване начались 19 сентября на фоне антитеррористических мероприятий, которые в тот же день развернуло в Карабахе руководство Азербайджана. Протестующие потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе, а затем заявили о необходимости отставки действующего главы правительства. После этого начались стычки с полицией.

Ранее сообщалось, что глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян, избранный в совет старейшин Еревана, призвал начать круглосуточный протест на центральной площади города. Для этого демонстранты установили там палатки.