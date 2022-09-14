Мины на пути к миру: провокация сдвинула планы карабахского урегулирования На границе Азербайджана и Армении снова звучат выстрелы. Россия намерена активизировать переговорные процессы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Физулинский район. Военнослужащий ВС Азербайджана

В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении произошли боестолкновения с применением артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Стало известно о, как минимум, 155 погибших с обеих сторон. В Ереване заявили, что азербайджанская армия обстреляла юго-восточные границы Армении по семи направлениям. В Баку ответили, что армянская сторона совершила масштабную диверсию — минирование путей снабжения. После начала боевых столкновений парламент Армении обратился к международным структурам за поддержкой, в частности, потребовав от ОДКБ «немедленных действий», а от Москвы — «срочного выполнения обязательств» по договору о дружбе и взаимной помощи. Однако, несмотря на достигнутое во вторник утром соглашение о прекращении огня, обстановка в регионе остаётся напряжённой. И в нынешней ситуации вновь возникает вопрос о необходимости скорейшего подписания мирного договора между Баку и Ереваном, вариант которого давно предложила азербайджанская сторона.

Мир или эскалация?

Эксперты отмечают, что лидеры Азербайджана и Армении с помощью России и Евросоюза договорились во время встреч о подписании мирного договора в нынешнем году. Эта договорённость была подтверждена и на недавней встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе. На ней стороны условились, что главы МИД двух стран уже в октябре нынешнего года обсудят более конкретно вопросы по мирному договору.

Создавалось впечатление, что Баку и Ереван нашли по столь важному вопросу взаимопонимание, тем более, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян ранее заявлял, что Ереван устраивают озвученные азербайджанской стороной пять принципов (взаимное признание территориальной целостности; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортных коммуникаций).

Но сейчас позиция армянского руководства поменялась. Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не согласен с подписанием мирного договора на основе уже обговоренных принципов.

Мы считаем, что данные пункты должны быть дополнены, мы готовы вести переговоры на этой основе и подписать мирный договор в случае достижения согласия по соответствующим пунктам. Конечно, казалось, что понимание по упомянутой теме существует, но в последнее время, в частности, во время последней встречи в Брюсселе, выяснилось, что Азербайджан, тем не менее, отказывается вести мирные переговоры на основе представленных нами принципов, — заявил премьер-министр Армении.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

За фактическим отказом от достигнутых договорённостей стоит попытка сорвать процесс мирного урегулирования между Баку и Ереваном, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Маммадов.

Армения оказалась в ситуации, когда должна принимать решение, которое создавала бы мирную повестку. С целью затормозить процесс был выбран элемент провокации на границе. Азербайджан дал максимально жесткий ответ, поскольку время, отведенное на переговоры, на исходе. А Ереван продолжает говорить о «статусе Карабаха», о Минской группе ОБСЕ, наряду с этим продолжая содержать вооруженные формирования в Карабахе, — заключил политолог.

Руководство Армении уже давно пытается уйти от подписания мирного договора, чтобы обезопасить себя от атак реваншистски настроенных политических сил в своей стране. Как напоминают эксперты, договор закроет тему притязаний Еревана на Карабах.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Российские миротворцы, прибывшие на наблюдательный пост, выставленный вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

Мирный договор необходим как Армении, так и Азербайджану, поскольку определит рамки для отношений между странами, и они возьмут на себя обязательства не пытаться вооружённым путём решать спорные вопросы, отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог Юрий Светов.

Мирный договор позволит сторонам начать нормальные отношения. Азербайджану и Армении сейчас необходимо использовать преимущества своего географического положения — через них должны идти торговые пути. На основе этого торгово-экономического сотрудничества можно постепенно преодолевать политические проблемы. Азербайджан и Армения могут стать взаимодополняемыми странами. Решится вопрос налаживания путей сообщения. Откроются новые возможности для сотрудничества с Россией, Турцией и Ираном. Можно было создать в регионе центр притяжения во благо всех этих стран. А разве может быть экономика Армении успешной, если эти вопросы здесь решаются за счёт диаспоры? У Азербайджана всё-таки добротный потенциал, который мог бы помочь и Армении. В выигрыше будет и Россия, поскольку мы заинтересованы, чтобы у наших южных границ была стабильность и хорошая экономическая ситуация, — сказал политолог.

Светов считает, что Баку и Еревану стоит обратиться к опыту налаживания отношений между Германией и Францией, которые тоже находились в состоянии конфликта, в том числе из-за спорных территорий. После Второй мировой войны страны стали выстраивать отношения, отказались от претензий на территории, перешли к экономическому сотрудничеству, и в результате стали локомотивами объединенной Европы.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, полагают эксперты, были спровоцированы радикальными силами, ставящими свои реваншистские интересы выше налаживания экономического сотрудничества. Они опираются на «обиду» части армянского общества за поражение во второй Карабахской войне. Сумеет ли правительство Пашиняна преодолеть сопротивление реваншистов, зависит и от того, насколько оно сможет убедить армянское общество в том, что экономическое процветание важнее политических комплексов.

Мины на дороге

Напомним историю развития событий 13 сентября на армяно-азербайджанской границе. Первым о возобновившихся боях заявило Минобороны Армении, уточнив, что азербайджанские ВС открыли артиллерийский огонь по приграничным районам. В Ереване утверждают, что обстрелы велись с использованием артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия, беспилотников. Позже армянская сторона сообщила о том, что боестолкновения произошли почти на всём протяжении границы с Азербайджаном: в окрестностях Сюника, Гориса, Ишханасара, Джермука, Вардениса, Артаниша.

Баку той же ночью сообщил, что азербайджанские военные предотвращали разрастание зоны боевых действий после совершенной армянскими военнослужащими «широкомасштабной диверсии» — минирования путей снабжения позиций ВС Азербайджана. Для этого, как отметили в Минобороны страны, подавлялись огневые точки противника, то есть огонь вёлся исключительно по армянским военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре. Армянские диверсанты были обнаружены, после чего азербайджанские военные приступили к мерам «по немедленному предотвращению этих актов», что и привело к столкновениям. Во вторник Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 своих военных.

Только на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов было обнаружено 1 390 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2019-2021 годах. Наши инженерно-саперные подразделения на освобожденных территориях обнаружили и уничтожили на сегодня в общей сложности 7559 противопехотных, 2348 противотанковых мин и 1052 неразорвавшихся боеприпаса, установленных там вооруженными силами Армении, — заявил начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов на брифинге для военных атташе в Баку.

О потерях среди армян сообщили и в Ереване. Никол Пашинян, выступая во вторник в парламенте, заявил о 49 погибших. На следующий день он привёл уже другие данные, согласно которым всего погибли 105 военных. Армянский парламент обсудил эскалацию на границе и принял заявление, в котором потребовал от ОДКБ перейти к незамедлительным мерам, исходящим из Договора о коллективной безопасности. Во время обсуждения заявления депутат от правящей партии «Гражданский договор» Виген Хачатрян подверг ОДКБ критике «за бездействие», подчеркнув, что «наше терпение не безгранично».

В рядах правящей партии Армении уже давно зреет открытое недовольство Россией и ОДКБ, но руководство страны пока не готово предпринимать практические шаги в этом направлении, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического центра стратегических исследований «Восканапат» Грант Мелик-Шахназарян.

Власти Армении вынуждены дружить с Москвой из-за того, что безопасность нашей страны зиждется на возможностях и потенциале России. Не думаю, что Армения сейчас пойдёт на выход из ОДКБ, но в то же время ожидаю, что организация будет в данном случае действовать в соответствии с союзническими отношениями между странами-членами этой организации, её духом. Надо учесть, что правящая партия Армении настроена в целом антироссийски и невнятные действия ОДКБ могут подогреть эти настроения. Пока всё это только на словах, реального процесса по выходу из ОДКБ я не наблюдаю, но не исключаю его в будущем, — сказал ереванский политолог.

Выступая в среду в парламенте, премьер-министр Пашинян заявил, что Армения запросила у ОДКБ военную помощь. Бывший министр обороны Армении и глава оппозиционной фракции парламента «Айастан» Сейран Оганян считает, что в стране необходимо ввести военное положение и объявить мобилизацию. Но Пашинян ответил, что не видит в этом необходимости.

Во вторник вечером прошло закрытое заседание совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции с участием глав государств-участников организации. Стало известно о направлении в Армению миссии ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем, в состав которой также войдет начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров и представители государств-участников. А в среду стало известно, что Россия уже в сентябре направит в Баку и Ереван посла по особым поручениям для работы над мирным договором, подписания которого ждут не только в Баку, но и в Москве.

Несмотря на договорённости о прекращении огня, на армяно-азербайджанской границе не спокойно. В среду Азербайджан сообщил, что вооруженные силы Армении «открыли огонь из минометов и артиллерии по азербайджанским позициям на Кельбаджарcком направлении», а в Ереване заявили, что азербайджанская армия применяет артиллерию и минометы в направлении Джермука и Верин Шоржа. Безопасность Закавказья вновь оказалась под угрозой возобновления широкомасштабных боев и поэтому понятно стремление России активизировать и довести до результата переговоры по делимитации границы, открытию коммуникаций и, наконец, по мирному договору. Когда план урегулирования согласован и подписан всеми сторонами, помешать его ходу могут только новые провокации в приграничной зоне. Таким образом зарабатывают политические очки те, кому не выгодно сотрудничество между Азербайджаном, Арменией, Россией, Турцией и всеми странами, чьи интересы объединяет этот регион.