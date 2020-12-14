Минские силовики задержали пенсионеров на акции протеста

https://static.news.ru/photo/7fc65a16-3e14-11eb-bae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Силовики не дали провести «марш пенсионеров» в Минске. Сотрудники правоохранительных органов задержали пожилых людей, которые вышли на улицу.

Об этом рассказал корреспондент РИА Новости. При этом в ГУВД Мингорисполкома пока не назвали число задержанных протестующих.

«Марш пенсионеров» должен был пройти на площади Независимости у Красного костёла в центре белорусской столицы. Несколько десятков человек начали собираться с бело-красно-белой символикой. Они хотели пройти маршем, однако маршрут заранее не анонсировали.

На месте сбора протестующих ждали силовики, которые окружили пенсионеров и начали задержания.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются более четырёх месяцев, с момента проведения в стране президентских выборов. Согласно официальным их итогам, в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие жители страны считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а в борьбе за пост президента победила Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске 87-летней пенсионерке Елизавете Брусовой грозят административный арест сроком до 15 суток за вывешенный на балконе бело-красно-белый флаг.