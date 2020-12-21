Минские силовики задержали около 100 протестующих

Сотрудники минской милиции задержали около 100 белорусов на акции протеста «Марш народного трибунала», участники которой выступают против объявившего о своей победе на выборах президента Александра Лукашенко.
Силовики проверяют их «в рамках действующего законодательства»,
Сегодня, 20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой (бело-красно-белая символика в цветах исторического белорусского флага. — NEWS.ru) и плакатами, содержащими различные призывы, — отмечается в сообщении.
В правозащитном центре «Весна»
20 декабря в Белоруссии проходит «Марш народного трибунала» в районном формате — протестующие собираются в своих районах, после чего идут к районным точкам сбора, чтобы затем слиться в единую колонну.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Акции сопровождаются насилием со стороны силовиков и активными задержаниями, писал NEWS.ru.