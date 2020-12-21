Минские силовики задержали около 100 протестующих

https://static.news.ru/photo/079cf210-42cf-11eb-8970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/ТАСС

Сотрудники минской милиции задержали около 100 белорусов на акции протеста «Марш народного трибунала», участники которой выступают против объявившего о своей победе на выборах президента Александра Лукашенко.

Силовики проверяют их «в рамках действующего законодательства», сообщается в Telegram-канале белорусской милиции.

Сегодня, 20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой (бело-красно-белая символика в цветах исторического белорусского флага. — NEWS.ru) и плакатами, содержащими различные призывы, — отмечается в сообщении.

В правозащитном центре «Весна» сообщили о 60 задержанных по всей стране, из которых 49 в Минске. Среди задержанных журналисты и несовершеннолетние, как минимум одного человека из РУВД забрала скорая помощь.

20 декабря в Белоруссии проходит «Марш народного трибунала» в районном формате — протестующие собираются в своих районах, после чего идут к районным точкам сбора, чтобы затем слиться в единую колонну.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Акции сопровождаются насилием со стороны силовиков и активными задержаниями, писал NEWS.ru.