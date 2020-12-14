Минские силовики задержали несколько десятков пенсионеров

https://static.news.ru/photo/38c47898-3e21-11eb-810b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов Минска задержали около 80 активистов, которые собирались принимать участие в «Марше пенсионеров» против белорусского президента Александра Лукашенко.

Людей доставили в районные УВД столицы Белоруссии, передаёт Tut.by. Очевидцы рассказали, что силовики отправили активистов в микроавтобусы.

По данным ТАСС, в ГУВД Минского горисполкома не стали подтверждать задержание пенсионеров. Там заявили, что предоставят данные позднее.

«Марш пенсионеров» должен был пройти на площади Независимости у Красного костёла в центре белорусской столицы. Несколько десятков человек начали собираться с бело-красно-белой символикой. Они хотели пройти маршем, однако маршрут заранее не анонсировали.

На месте сбора протестующих ждали силовики, которые окружили пенсионеров и начали задержания.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются более четырёх месяцев, с момента проведения в стране президентских выборов. Согласно официальным их итогам, в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие жители страны считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а в борьбе за пост президента победила Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске 87-летней пенсионерке Елизавете Брусовой грозит административный арест сроком до 15 суток за вывешенный на балконе бело-красно-белый флаг.