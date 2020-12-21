Минские силовики задержали мужчину с маленькими детьми

https://static.news.ru/photo/12683d8a-42de-11eb-992a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники милиции задержали троих мужчин в минском микрорайоне «Лебяжий». Одного из них забрали вместе с двумя детьми шести и восьми лет.

Инцидент произошёл 19 декабря, сообщили в местном ГУВД.

В субботу, 19 декабря, около 9:00 часов вечера от граждан сотрудникам милиции поступила информация о подозрительной толпе в микрорайоне «Лебяжий», среди которой замечены малолетние дети. Вскоре туда прибыли ближайшие наряды, задействованные в охране общественного порядка, — говорится в сообщении.

Силовики потребовали у людей разойтись и отвести детей домой. Люди не стали расходиться и «продолжали оставаться на площадке».

По данным ведомства, силовики «корректно предложили» людям проследовать в служебный транспорт. Один из них «самостоятельно принял решение сделать это вместе с двумя своими детьми», второй «самостоятельно передал коляску находившейся там знакомой» и также прошёл в машину. О добровольности действий третьего мужчины не сообщается. В отношении задержанных начали административный процесс. Спецсредств к задержанным не применяли, передаёт «Интерфакс».

Дети не должны использоваться в качестве ширмы для ухода от ответственности! Поступок отца, который направился в спецтранспорт вместе с малолетними детьми, не вызывает уважения, а скорее осуждение, — считают в силовых структурах.

По данным Tut.by, во дворе одного из домов местные жители устроили чаепитие, на которое приехали два автобуса силовиков. На месте было около 25 человек, у них не было оппозиционной символики.

В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками — шести и восьми лет, мужчину без детей и ещё одного папу, которого оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице и, судя по всему, позвонить жене не дали, — рассказали журналистам очевидцы.

20 декабря в Белоруссии проходит «Марш народного трибунала» в районном формате — протестующие собираются в своих районах, после чего идут к районным точкам сбора, чтобы затем слиться в единую колонну.Участники акции выступают против объявившего о своей победе на выборах президента Александра Лукашенко.

Всего сотрудники минской милиции на протестах задержали около 100 белорусов.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Акции сопровождаются насилием со стороны силовиков и активными задержаниями, писал NEWS.ru.