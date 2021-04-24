Минские силовики задержали 13 женщин на незаконной акции

https://static.news.ru/photo/d016a01e-a5a4-11eb-a2e8-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские силовики задержали 20 человек вечером 24 апреля в Минской области за участие в незаконной акции протеста. На них составили административные протоколы, рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В ведомстве добавили, что часть из них неоднократно привлекалась к административной ответственности за подобные мероприятия.

24 апреля около 19:00 сотрудниками Жодинского ГОВД в частном секторе были задержаны 20 жителей Жодино — 13 женщин и семь мужчин организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики, — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на УВД.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что заговорщики намеревались его убить и устроить в стране государственный переворот. По словам главы государства, у злоумышленников в запасе было несколько вариантов, один из которых предусматривал его ликвидацию во время парада Победы 9 мая. Впоследствии заговорщики отказались от этой идеи из-за трудности её реализации.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ РФ задержали юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они планировали провести государственный переворот в республике на 9 Мая и консультировались для этого с представителями Соединённых Штатов и Польши.

В Белоруссии в это же время задержали преступную группу, которая готовила покушение на Лукашенко и его детей. Об этом журналистам рассказал сам глава республики. Мятежники планировали убить его, блокировать Минск, а также захватить радио и телевидение. Политик заявил, что к подготовке покушения причастны спецслужбы США.