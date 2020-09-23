Минские силовики распылили перцовый газ в протестующих

https://static.news.ru/photo/b5451d18-fdc2-11ea-a34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Сотрудники минского ОМОНа распылили перцовый газ в участников протестов против инаугурации президента страны Александра Лукашенко.

Таким образом они ответили на попытку активистов отбить задержанного. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минске 23 сентября начались протесты против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. По сообщениям очевидцев, в агрогородке Лесной (Минский район) начались задержания. Также стало известно, что на площади Независимости собираются люди в поддержку Лукашенко.

Накануне белорусские Telegram-каналы распространили информацию с призывом к жителям страны выйти на акции протеста в 18:00 по местному времени.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии во Дворце Независимости. На церемонию было приглашено несколько сотен человек, в частности высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета республики. При этом за несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии.