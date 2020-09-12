Минские силовики применяли слезоточивый газ против протестующих

https://static.news.ru/photo/a103d8aa-eb05-11ea-8ff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Минска применяли спецсредства, в том числе слезоточивый газ, против участников акции протеста.

Примерно в 14:40 на улице Мельникайте две цепи ОМОНа блокировали активистов, которые находились на проезжей части. Они распылили в лицо людям слезоточивый газ, а затем задержали их, передаёт корреспондент ТАСС.

Также официальный представитель Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила подлинность информации о предупредительном выстреле, который милиционер совершил в ходе акции протеста. По её словам, инцидент произошёл на проспекте Победителей. Силовики задерживали активистов, а больше ста других протестующих пытались отбить их.

При этом она сообщает, что силовики не применяли светошумовые гранаты. Однако в Сети распространяется видеозапись, на которой, как утверждает автор, силовики использовали это средство в районе Дрозды.

Очередная акция протеста в Минске началась 13 сентября 2020 года в 14:00 (время совпадает с московским). По словам очевидцев, в ней принимают участие более 150 тысяч протестующих. Митингующие сформировали несколько крупных колонн. Одна из них пошла по проспекту Независимости в направлении резиденции главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Массовые протесты проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы и победу одержала основной конкурент действующего главы государства Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.