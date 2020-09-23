Минские силовики отрицают применение слезоточивого газа против протестующих

https://static.news.ru/photo/0aca41fc-fdd5-11ea-a806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

В милиции Минска сообщили, что сотрудники правоохранительных органов не применяли слезоточивый газ, оружие и светошумовые гранаты на протестах в белорусской столице.

Об этом в ведомстве рассказали журналистам РИА Новости. Там отметили, что силовики работают в усиленном режиме и контролируют ситуацию.

Накануне РИА Новости опубликовало видеозапись, на которой представители ОМОНа распыляют перцовый газ в протестующих.

В Минске 23 сентября начались протесты против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. По сообщениям очевидцев, в агрогородке Лесной (Минский район) начались задержания. Также стало известно, что на площади Независимости собираются люди в поддержку Лукашенко.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии во Дворце Независимости. На церемонию было приглашено несколько сотен человек, в частности высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета республики. При этом за несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии.