Минские силовики начали задерживать протестующих

https://static.news.ru/photo/d193d4e2-42b3-11eb-88ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/STR/ТАСС

Сотрудники силовых структур Минска начали задержания на «Марше народного трибунала» в белорусской столице. Они разогнали колонну активистов в микрорайоне Грушевка.

Около 12:00 по местному времени (совпадает с московским) в микрорайоне протестующие собрались в колонну. Они шли по дворам с бело-красно-белой символикой и кричали лозунги против президента РБ Александра Лукашенко.

По ходу шествия к колонне присоединялись новые участники, однако позже на место прибыли силовики на нескольких автобусах. Часть активистов сбежали во дворы, но как минимум шестерых человек задержали, передаёт корреспондент РИА Новости.

До начала мероприятия силовики в городе усилили меры безопасности. В последние недели протестующие поменяли тактику: они скапливаются во дворах, после чего идут к районным точкам сбора, чтобы затем слиться в единую колонну. Не дожидаясь рассвета, 20 декабря несколько сотен граждан из спального микрорайона Сухарево уже провели марш протеста.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская.

Ранее страны Европейского союза расширили санкции в отношении представителей власти Белоруссии. В список попали глава верхней палаты парламента РБ Андрей Швед, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой. В перечень также попали глава облисполкома Минска Александр Турчин, руководитель государственной Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, близкие к президенту РБ предприниматели Александр Шакутин и Николай Воробей, а также районные судьи белорусской столицы, писал NEWS.ru.