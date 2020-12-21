Минские силовики начали задерживать протестующих

Сотрудники силовых структур Минска начали задержания на «Марше народного трибунала» в белорусской столице. Они разогнали колонну активистов в микрорайоне Грушевка.
Около 12:00 по местному времени (совпадает с московским) в микрорайоне протестующие собрались в колонну. Они шли по дворам с бело-красно-белой символикой и кричали лозунги против президента РБ Александра Лукашенко.
По ходу шествия к колонне присоединялись новые участники, однако позже на место прибыли силовики на нескольких автобусах. Часть активистов сбежали во дворы, но как минимум шестерых человек задержали,
До начала мероприятия силовики в городе усилили меры безопасности. В последние недели протестующие поменяли тактику: они скапливаются во дворах, после чего идут к районным точкам сбора, чтобы затем слиться в единую колонну. Не дожидаясь рассвета, 20 декабря несколько сотен граждан из спального микрорайона Сухарево уже провели марш протеста.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская.
Ранее страны Европейского союза расширили санкции в отношении представителей власти Белоруссии. В список попали глава верхней палаты парламента РБ Андрей Швед, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой. В перечень также попали глава облисполкома Минска Александр Турчин, руководитель государственной Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, близкие к президенту РБ предприниматели Александр Шакутин и Николай Воробей, а также районные судьи белорусской столицы, писал NEWS.ru.