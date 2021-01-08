Минские оппозиционеры вышли на районные акции протеста

https://static.news.ru/photo/19edbf04-5269-11eb-9396-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: AP/TASS

На территории Минска местные жители, протестующие против режима действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, в субботу, 9 января, вышли на районные митинги.

Утренний марш проходит в следующих районах: Восток, Слепянка, Степянка и Магистра. Кроме того, по улицам 9 января с красно-белыми флагами в руках прошлись жители Юго-Запада и Малиновки.

Также на дворовые и небольшие по численности акции протеста вышли минчане, живущие в районах Сухарево, Уручье, Лошице. Митингующие скандировали «Живе Беларусь»«, «Присоединяйтесь!».

Информация о задержаниях протестующих силовиками на данный момент отсутствует, передаёт канал портала Onliner в Telegram.

В Белоруссии проходят акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

На митинги жители Минска вышли и в первое воскресенье 2021 года — 3 января. Оппозиционеры их не анонсировали заранее, как это делали до этого. Граждане взяли с собой бело-красно-белые флаги. Скромные по числу участников марши проходят в микрорайонах Уручье и Сухарево. Их участники скандируют «Живе Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!» («Верим! Можем! Победим!»), сообщал NEWS.ru.