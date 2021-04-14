Минск заявил о развёртывании разведцентров НАТО у границ РФ и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8b951248-9d18-11eb-9f7c-96000091f725_660.jpg Фото: Arne Immanuel Bänsch/GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил о продолжающейся активности НАТО у границ Белоруссии и России. Речь в частности идёт о развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.

Отмечено продолжение активности блока НАТО у границ России и Беларуси: развёртывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры, в том числе по приёму контингентов, и других процессов, — цитирует пресс-служба Минобороны Белоруссии Гулевича.

Об этом начальник Генштаба ВС Белоруссии сообщил на заседании Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходило в Москве.

Как писал NEWS.ru, глава НАТО Йенс Столтенберг поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины. Он заявил, что в организации пристально отслеживают перемещение российских военных к границе с Украиной, что является крупнейшим усилением с 2014 года.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также главы МИД стран G7 потребовали от РФ прекратить «провокации» на границе с Украиной. Политики отметили, что передвижение военных по российской территории представляет угрозу и дестабилизирует ситуацию.