Минск запретил железнодорожный транзит товаров из Литвы

В ответ на запрет Вильнюса на перевозку белорусского калия через территорию Литвы Минск ввёл запрет на железнодорожный транзит ряда товаров из балтийской республики. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, его слова приводит БелТА.

Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом, — сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства не уточнил, о каких именно товарах идёт речь. Он также отметил, что Белоруссия неоднократно предлагала провести консультации для правового урегулирования ситуации, но литовская сторона на диалог не пошла.

Ранее сообщалось, что белорусский премьер Роман Головченко анонсировал жёсткий симметричный ответ на запрет транзита калия через Литву. Он также заявил, что Минск намерен взыскать с Вильнюса штрафы за расторжение контракта и упущенную выгоду. По его словам, речь идёт об «огромных суммах».

В Минске также рассказали о планах по экспорту калия через российские порты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данная тема обсуждается, но за более точной информацией порекомендовал обращаться в Минэкономразвития.