Минск выразил Киеву протест из-за пересёкшего границу украинского БПЛА

МИД Белоруссии выразил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что украинский БПЛА пересёк границу 24 января.

На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский, — говорится в сообщении.

Белорусский МИД объяснил послу Украины, что подобные действия приводят к эскалации обстановки в регионе и не способствуют цивилизованному двустороннему диалогу. Минск потребовал от Киева недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сказал, что прозвучавшие со стороны Госдепа США опасения касательно угрозы Белоруссии для Украины, а также размещения российских ядерных сил являются намеренной дезинформацией. Он добавил, что подобные сообщения, не соответствующие действительности, США делают на системной основе. По мнению Глаза, целью этих действий является нагнетание обстановки и внесение напряжённости «туда, где её нет».