Минск ввёл ответные санкции против стран Балтии

https://static.news.ru/photo/892036fe-025f-11eb-88e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Global Look Press

Белоруссия во вторник приняла симметричные ограничительные меры в отношении Латвии, Литвы и Эстонии. Они стали ответом на санкции, которые эти страны ввели против республики. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Как и обещали, с сегодняшнего дня мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги, — приводит его слова БелТА.

Глаз пояснил, что Минск составил свои списки по Латвии, Литве и Эстонии. В них вошли примерно по сотне чиновников каждой из стран, которым запретили въезжать в Белоруссию.

31 августа страны Балтии ввели санкции против 30 белорусских официальных лиц. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, министры внутренних дел, юстиции и генпрокурор, а также служащие в администрации лидера республики, представители Центральной избирательной комиссии и силовых структур не могут въезжать в Литву, Латвию и Эстонию ближайшие пять лет. 25 сентября страны Балтии расширили список санкций до 100 должностных лиц.

23 сентября прошла тайная инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек, среди которых — высшие должностные лица, члены Совета Республики, а также депутаты палаты представителей. Мероприятие не было анонсировано заранее, государственные телеканалы показали церемонию в записи спустя несколько часов

После этого многие западные страны сразу же отказались признавать его легитимным президентом республики. Пять дней спустя в их числе были Германия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Дания, Польша, США, Украина, Канада и Нидерланды. Франция, долгое время проявлявшая сдержанность в этом вопросе, чётко обозначила свою позицию одной из последних на данный момент. Президент Эммануэль Макрон высказался в ходе пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе 28 сентября и заявил, что Париж не признаёт избрание Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, ранее в Кремле прокомментировали встречу президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это их право.