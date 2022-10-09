Минск: Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе Глава Госпогранкомитета Белоруссии Лаппо: Киев взорвал практически все мосты на границе

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинцы взорвали практически все мосты на границе с Белоруссией, заявил глава Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо. Он также указал, что украинская сторона заминировала автомобильные и железные дороги в приграничной зоне. По словам Лаппо, которые транслирует телеканал СТВ, обстановка на «южном направлении сложная».

Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах, — заявил Лаппо.

Он отметил, что силы Украины сосредоточены на «наращивании прикрытия государственных границ». Лаппо добавил, что с украинской стороны в приграничные районы выходят не пограничники, а представители территориальной обороны.

Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка, — заявил глава ГПК Белоруссии.

Накануне глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил мнение, что президент России Владимир Путин использует белорусского лидера Александра Лукашенко вместо ядерного оружия. Он напомнил, что накануне официальный Минск обвинил Киев в попытке нападения.

Министр считает, что так Москва старается получить выгоду в зоне боевых действий. Основной целью он назвал отвод максимально возможного количества сил Украины с фронта к белорусской границе.

Ранее украинский посол в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии, где ему вручили ноту с утверждением, что Киев намерен нанести удар по Белоруссии.