Минск сообщил, как будет выплачивать долги по еврооблигациям В Белоруссии заявили, что будут исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Белоруссия будет исполнять свои долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях, соответствующее совместное постановление принято правительством и Национальным банком страны, сообщает ТАСС. В Минске считают эту меру вынужденной, она обусловлена «невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций».

Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа, — отмечается в сообщении.

Ранее Минфин РФ также неоднократно заявлял, что продолжит исполнять обязательства по внешнему государственному долгу и будет делать выплаты в рублях. Силуанов подчёркивал, что США и ЕС создают искусственные преграды, чтобы объявить России дефолт.

27 июня американское агентство Bloomberg выступило с утверждением, что в России произошёл дефолт по суверенным долговым обязательствам. В агентстве сообщили, что крайний срок выплаты $100 млн по купонам истёк в ночь на 27 июня.