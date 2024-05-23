Должники по алиментам из России не смогут укрыться в Белоруссии Белоруссия и Россия подписали соглашение о взыскании алиментов с должников

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Власти Белоруссии и России утвердили соглашение, на основе которого граждане республики, находящиеся на российской территории, будут привлекаться к ответственности в случае долгов по алиментам, документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Уточняется, что изменения внесены в договор между странами, подписанный в декабре 2023 года.

В пояснительной части документа указывается, что взыскатели и соответствующие органы получат полномочия о принудительном исполнении постановлений о выплате задолженностей в случае наличия подтвержденных данных о трудоустройстве должника, а также при отсутствии регистрации по месту жительства.

Ранее на заседании в Совете Федерации единогласно был поддержан закон, который предусматривает создание общедоступного реестра должников по алиментам. Отмечается, что сведения будут опубликованы на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов РФ. Сами должники будут получать уведомления о попадании в список и исключении из него в течение суток.

До этого юрист Евгения Данилова рассказала, что итоговая сумма алиментов зависит от доходов отца, прожиточного минимума в регионе и договоренностей с матерью ребенка. Как уточнила специалист, если расходы оцениваются в 20 тысяч рублей, то алименты будут составлять половину от этой суммы.