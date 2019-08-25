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Белоруссия планирует завершить работы над «дорожной картой» структурных реформ в стране к IV кварталу 2019 года.

Об этом заявил в эфире белорусского канала СТВ министр экономики страны Дмитрий Крутой. В работах над «дорожной картой» Минску помогает Всемирный банк.

По словам Крутого для Всемирного банка очень важен «элемент реформ в каждой из сфер». Министр также заметил, что финансовая организация относится к Белоруссии «очень по-доброму» и не оказывает на страну никакого давления.

«Дорожная карта» включит в себя пять тем. Это соцзащита, стабильность банковского сектора, тарифы на отопление, государственные расходы и реальный сектор экономики. В случае если Минск успешно выполнит отдельные показатели по «карте», Всемирный банк согласен выделять нецелевые займы напрямую в бюджет страны. Ранее на встрече с представителями международной финансовой организации первый заместитель премьер-министра Александр Турчин заявил, что по дорожной карте осталось «не столь много разногласий».

Как сообщал News.ru, 27 августа президенту Белоруссии Александру Лукашенко правительство страны должно представить проект программы по интеграции с Россией.