Минск призвал Варшаву выдать основателей Nexta

https://static.news.ru/photo/79f10a4a-2817-11eb-8754-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД Белоруссии передал временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому ноту о выдаче основателей Telegram-каналов Nexta и Nexta Live. Копии документов направлены в Минюст и Генпрокуратуру Польши.

Речь идёт о Степане Путило и Романе Протасевиче. В ведомстве настаивают на их выдаче в «кратчайшие сроки». В Минске читают, что их преступная деятельность представляет особую общественную опасность, сообщается на сайте министерства.

В октябре суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами крупнейший в Белоруссии русскоязычный Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко. В суде посчитали, что через него распространяются посты об организации массовых беспорядков.

Ранее NEWS.ru писал, что в отношении Путило возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск не только в Белоруссии, но и в России. При этом живёт он в Польше, куда уехал ещё в 2018 году.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.