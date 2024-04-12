Минск призвал страны СНГ отбросить эмоции в борьбе с терроризмом Министр Алейник: страны СНГ должны отбросить эмоции в борьбе с терроризмом

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны отбросить эмоции в борьбе с общими вызовами, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на открытии в Минске Совета глав МИД (СМИД) СНГ. По его словам, которые приводит ТАСС, от терроризма страдают невинные люди, невзирая на национальность, этническую или религиозную принадлежность.

Мы как люди государственные должны отбросить эмоции и искать пути совместного противодействия общим вызовам, — приводит агентство слова министра.

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ответственность за финансирование террористов, устраивающих теракты в России, лежит также и на правительстве США. Он уточнил, что российская сторона считает такую стратегию опасной и будет использовать все возможности для противодействия ей.

Перед этим в Следственном комитете РФ заявили, что к финансированию терактов в России и за ее пределами причастна нефтегазовая компания Burisma Holdings, работающая на Украине. В ведомстве уточнили, что речь идет об устранении российских политических и общественных деятелей и нанесении экономического ущерба стране.

После этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал нонсенсом заявление о связи фирмы сына Джо Байдена с финансированием терроризма. Он также напомнил, что Вашингтон предупреждал Москву о теракте.