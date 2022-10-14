Минск призвал к переговорам по Украине без внешнего вмешательства Макей: Москва, Киев и Минск должны вести переговоры без внешнего вмешательства

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Минск

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны самостоятельно вести Москва, Киев и Минск. Такое мнение высказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир акей. Про его словам, стороны смогут быстрее достичь договоренностей при отсутствии внешнего вмешательства. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Как минимум три славянских государства должны участвовать. Мы здесь живем в одном регионе, мы соседи, и мы могли бы выработать взаимоприемлемые, компромиссные линии поведения, — сказал Макей.

Он также отметил, что Белоруссия готова предоставить свою площадку, быть медиатором и оказать логистическое и организационное содействие. Макей напомнил, что Минск уже помогал организовывать работу трехсторонней контактной группе ОБСЕ и три раунда переговоров, и готов сделать это снова.

Если не будет внешнего вмешательства, договоренности могут быть достигнуты намного быстрее, — сказал дипломат.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск вступит в боевые действия только при нарушении государственной границы республики. По его словам, Минск воевать не собирается, но при случае страна «даст отпор». Он сказал, что «Запад столкнул славянские народы лбами» и теперь пытается втянуть в конфликт Белоруссию «всеми правдами и неправдами».