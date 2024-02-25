Минск показал самую низкую явку на парламентских выборах в Белоруссии ЦИК Белоруссии: по данным на 09:00 явка избирателей на выборах составила 43,64%

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Явка избирателей на парламентских и местных выборах в Белоруссии по состоянию на 09:00 мск составила 43,64%, сообщила пресс-служба ЦИК республики. Самая низкая явка — в Минске, где на участки пришли 31,08% избирателей.

На 09:00 явка избирателей составила 43,64%, — сообщил Центризбирком Белоруссии.

Самую высокую явку зарегистрировали в Могилевской и Гомельской областях, — 54,72% и 51,63% соответственно. Самый низкий после столицы процент явки на 9 утра зафиксировали в Гродненской области, — там она составила 40,85%.

В Минской области проголосовали 42,58% избирателей. В Витебской области на участки пришли 43,28%. В Брестской области своим правом волеизъявления уже воспользовались 46,33% избирателей.

В Белоруссии работают 5411 участков, голосование продлится до 20:00. В списки включены почти семь миллионов избирателей.

По итогам пятидневного досрочного голосования, завершившегося 24 февраля, явка избирателей составила 41,71%.

Единый день голосования проводится в Белоруссии впервые в истории. Участки для голосования в Белоруссии открылись в 08:00. На пятилетний срок изберут 110 депутатов палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. За места в парламенте поборются 263 кандидата. Также 18 802 человека претендуют на мандаты в региональных советах республики.