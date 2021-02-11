Минск планирует наладить производство китайской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/572ddc62-6c5b-11eb-946c-96000091f725_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Производство китайской вакцины от нового коронавируса могут наладить в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко во время Всебелорусского национального собрания. По его словам, он договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о передаче Пекином технологии выпуска препарата.

Руководитель РБ отметил, что в стране считают жизненно важным наладить бесплатную «прививочную» кампанию среди населения.

Мы договаривались с Россией. Будем буквально через некоторое время производить свою вакцину по российским технологиям. И я уверен, что в ближайшее время мы в Белоруссии получим свою вакцину, как бы для нас это ни было сложно, — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что потеря Белоруссии для России несёт смертельную опасность. Глава государства отметил, что республика продолжит укреплять свой силовой блок соразмерно новым угрозам и вызовам. Лукашенко подчеркнул, что военная доктрина Минска носит исключительно оборонительный характер и страна сможет защитить себя гораздо меньшими ресурсами, передаёт «Интерфакс».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия в последние месяцы столкнулась с испытаниями, сравнимыми с теми, которые предопределили распад СССР. Он заявил, что республика подверглась жесточайшей атаке извне, опираясь на «определённые внутренние силы». По словам президента, была предпринята даже не попытка так называемой цветной революции, а мятеж по принципу «блицкриг». Лукашенко высказал уверенность, что противники властей Белоруссии хотят выхода страны из Союзного государства с Россией и из Договора о коллективной безопасности, писал NEWS.ru.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.