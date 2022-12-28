Минск опроверг сообщения об облучении персонала Белорусской АЭС

Фото: Социальные сети

Появившиеся в социальных сетях сообщения об облучении в апреле персонала на Белорусской АЭС не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минэнерго страны. Там подчеркнули, что системы автоматической безопасности обеспечивают безопасную работу персонала.

Информация об облучении персонала на БелАЭС является фейковой. <...> Многоуровневые системы автоматической защиты, действующие на станции, обеспечивают безопасную работу персонала и исключают возможность радиационного воздействия в зоне контролируемого доступа выше допустимых норм, — говорится в сообщении министерства.

Там также отметили, что все работы в рамках планово-предупредительного ремонта на станции, включая частичную перегрузку свежего ядерного топлива на первом энергоблоке, «проводились со строгим соблюдением установленных требований и международных норм».

Ранее Telegram-канал «Еврорадио» (признан в Белоруссии экстремистским, заблокирован в республике и в РФ) сообщил, что в апреле 2022 года произошло облучение персонала Белорусской АЭС. Авторы канала утверждали, что инцидент якобы совпал с официальным объявлением о проведении планово-предупредительного ремонта на станции.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что компания повысила надежность Запорожской АЭС. По его словам, сейчас специалисты госкорпорации занимаются теплоснабжением станции, обеспечением ее устойчивого состояния и теплоснабжением города Энергодара. По его словам, поддерживать необходимый уровень безопасности непросто, потому что линия разделения воинских контингентов находится всего в нескольких километрах от станции. Тем не менее ни одного ЧП на станции не было зафиксировано.