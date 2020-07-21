Минск оценивает потери от налогового манёвра в РФ примерно на $146 млн

https://static.news.ru/photo/2c53936a-cb57-11ea-b83e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия оценивает потери бюджета от проведения налогового манёвра в нефтяной сфере России в 2021 году на уровне в 350 млн белорусских рублей (около $146 млн), сообщил премьер-министр страны Роман Головченко.

Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового манёвра оцениваются в сумму порядка 350 млн (белорусских. — NEWS.ru) рублей, — сказал Головченко на заседании президиума правительства.

Как передаёт БелТА, белорусский премьер-министр отметил, что в настоящее время ситуация стабилизировалась и меры по минимизации воздействия пандемии коронавируса на экономику страны «дали свой результат».

Как ранее говорил Александр Лукашенко, 21 февраля ему позвонил Владимир Путин с «неожиданным предложением». По словам белорусского лидера, российский президент заявил о возможности компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин. Глава Белоруссии пояснил, что в 2019 году республика получила от пошлины $1 млрд, в этом году из-за её снижения она должна получить порядка $700 млн. По словам Лукашенко, Путин предложил компенсировать недополученные $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям».

Как ранее писал NEWS.ru, экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля 2020 года вырастет на $29,5 — до $37,8 за тонну. По данным Минфина РФ, средняя стоимость смеси марки Urals с 15 мая по 14 июня составила $37,556 за баррель, или $274,2 за тонну.