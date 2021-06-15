Минск обратился к Дурову из-за протестных Telegram-каналов

https://static.news.ru/photo/1ad5b4aa-ce81-11eb-846b-96000091f725_660.jpg Павел Дуров Фото: vk.com/durov

Представители белорусского Следственного комитета направили создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову обращение, в котором содержится просьба о принятии решения о закрытии каналов в мессенджере, признанных официальным Минском деструктивными. Данную информацию передаёт Белорусское телеграфное агентство (БелТА).

Как отмечается в послании, в настоящий момент сотрудники надзорного ведомства проводят расследование по разжиганию социальной вражды и розни в отношении сотрудников органов внутренних дел, судей, прокуроров и других белорусов, чьи персональные данные были опубликованы в разных Telegram-каналах. Подчёркивается, что сведения сопровождались призывами к насильственным действиям против граждан лично и членов их семей.

Следственный комитет ожидает ответа на обращение, направленное Павлу Дурову. Ведомство ждёт объективной оценки направленного им обращения, — говорится в письме.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. По мнению протестующих, президентом по итогам выборов стала Светлана Тихановская, а не Александр Лукашенко. Митинги жёстко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.

Ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская исключена из базы разыскиваемых лиц в России. В МВД РФ пояснили, что это сделано по инициативе Минска.

В ведомстве отметили, что объявление лица в межгосударственный розыск, его прекращение, а также внесение соответствующей информации в Межгосударственный информационный банк является исключительной компетенцией инициатора розыска — правоохранительных органов страны — участницы СНГ.