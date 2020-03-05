https://static.news.ru/photo/791f94a8-5ee9-11ea-99ca-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: flickr.com/mfarussia/Global Look Press

Белоруссия не видит смысла работать над интеграцией с Россией до тех пор, пока не будут решены вопросы с поставками нефти. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

По его словам, сперва необходимо решить вопрос с поставками нефти. Только после этого можно будет думать дальше над работой по интеграции. Макей подчеркнул, что в настоящее время рабочая группа по интеграции РФ и Белоруссии свою деятельность не осуществляет.

Сейчас нет смысла работать над «дорожными картами», пока не будут решены вопросы с нефтяными поставками, — цитирует министра РИА Новости.

Белоруссия и Россия не продлили контракт на поставку нефти после 31 декабря 2019 года. Стороны не смогли прийти к соглашению.

2 марта 2020 года премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что страна не планирует полностью отказаться от российской нефти. По его словам, Минск планирует диверсифицировать поставки до определённого уровня. Об этом писал NEWS.ru.