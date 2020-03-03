https://static.news.ru/photo/41fb987c-5909-11ea-9458-fa163e074e61_660.jpg Фото: Titus Moser/Global Look Press

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что переговоры с российскими компаниями об условиях поставки нефти в Белоруссию продолжаются.

По его словам, в настоящий момент нет никаких договорённостей, на которые бы рассчитывала белорусская сторона.

Параллельно и активно ведём работу по иным направлениям. Как по самому широкому российскому вектору, так и по внешнему периметру — поставкам иных сортов нефти, — заявил Рыбаков.

Рыбаков считает, что сырьё от небольших российских компаний создаст на рынке хорошую конкурентную среду, сообщает RNS со ссылкой на БелТА.

Белоруссия и Россия не продлили контракт на поставку нефти после 31 декабря 2019 года. Стороны не смогли прийти к соглашению.

2 марта 2020 года премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что страна не планирует полностью отказаться от российской нефти. По его словам, Минск планирует диверсифицировать поставки до определённого уровня. Об этом писал NEWS.ru.